WebCatalog
NDH

NDH

ndh.vn

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для NDH в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Нгои Донг Хан — это страница финансовой информации электронного журнала Digital Life на основании лицензии № 197/GP-BTTTT, выданной Министерством информации и коммуникаций 19 апреля 2016 года.

Веб-сайт: ndh.vn

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