Нгои Донг Хан — это страница финансовой информации электронного журнала Digital Life на основании лицензии № 197/GP-BTTTT, выданной Министерством информации и коммуникаций 19 апреля 2016 года.

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