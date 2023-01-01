Finhay — умное приложение для инвестирования — небольших и средних финансовых накоплений. Имея всего 50 000 донгов, вы можете начать экономить и инвестировать уже сегодня!

Веб-сайт: finhay.com.vn

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