WebCatalog
Finhay

Finhay

app.finhay.com.vn

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Finhay в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Finhay — умное приложение для инвестирования — небольших и средних финансовых накоплений. Имея всего 50 000 донгов, вы можете начать экономить и инвестировать уже сегодня!

Веб-сайт: finhay.com.vn

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