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CafeF

CafeF

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Веб-сайт: cafef.vn

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CafeF — последний вьетнамский канал новостей об экономике, финансах и фондовом рынке, который постоянно обновляется, является точным, полным и всесторонним.

Веб-сайт: cafef.vn

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