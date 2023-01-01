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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для NCBI BLAST в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Базовый инструмент поиска локального выравнивания BLAST находит области сходства между биологическими последовательностями. Программа сравнивает нуклеотидные или белковые последовательности с базами данных последовательностей и вычисляет статистическую значимость.

Веб-сайт: blast.ncbi.nlm.nih.gov

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