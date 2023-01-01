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NCBI BLAST

NCBI BLAST

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: blast.ncbi.nlm.nih.gov

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Базовый инструмент поиска локального выравнивания BLAST находит области сходства между биологическими последовательностями. Программа сравнивает нуклеотидные или белковые последовательности с базами данных последовательностей и вычисляет статистическую значимость.

Веб-сайт: blast.ncbi.nlm.nih.gov

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением NCBI BLAST, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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