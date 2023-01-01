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Naan Mudhalvan

Naan Mudhalvan

portal.naanmudhalvan.tn.gov.in

Использовать веб-приложение

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Платформа повышения квалификации Наан Мудхалван: масштабная отраслевая инициатива по повышению квалификации для молодежи Тамил Наду.

Веб-сайт: naanmudhalvan.tn.gov.in

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Naan Mudhalvan, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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