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MyHR

MyHR

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Веб-сайт: myhr.works

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Умное программное обеспечение для управления персоналом. Экспертная кадровая поддержка. Благодаря интегрированным консультациям по управлению персоналом и простому в использовании программному обеспечению для управления персоналом MyHR упрощает управление людьми для всех.

Веб-сайт: myhr.works

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