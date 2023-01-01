MoodleCloud

Легко создавайте онлайн-обучение, а затем приглашайте своих студентов, сотрудников или клиентов. Проводите онлайн-курсы или создавайте смешанные учебные программы, дополняющие существующие очные занятия.

Веб-сайт: moodle.com

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