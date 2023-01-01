Moleskine Journey, созданная для творческих людей, независимых работников, смелых туристов и свободных духом, уникальным образом сочетает в себе лучшие функции приложений для повышения производительности, таких как календари, напоминания и заметки, с инструментами для личного развития, такими как дневники и отслеживание привычек.

Веб-сайт: moleskinejourney.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Moleskine Journey, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.