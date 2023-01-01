Протокол MixPay — это децентрализованный платежный протокол, который соединяет разные цепочки, разные токены, разные кошельки и биржи. Имея доступ к протоколу MixPay, они могут предоставлять своим пользователям безопасные, простые и бесплатные платежные услуги в любой точке мира, отмеченные MixPay, при этом продавцам не нужно заботиться о том, какой кошелек или токен использует клиент для оплаты, точно так же, как и то, что Visa и Mastercard работают в традиционной платежной сфере.

Веб-сайт: mixpay.me

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