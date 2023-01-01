WebCatalog
MixPay

MixPay

mixpay.me

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MixPay в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Протокол MixPay — это децентрализованный платежный протокол, который соединяет разные цепочки, разные токены, разные кошельки и биржи. Имея доступ к протоколу MixPay, они могут предоставлять своим пользователям безопасные, простые и бесплатные платежные услуги в любой точке мира, отмеченные MixPay, при этом продавцам не нужно заботиться о том, какой кошелек или токен использует клиент для оплаты, точно так же, как и то, что Visa и Mastercard работают в традиционной платежной сфере.

Веб-сайт: mixpay.me

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MixPay, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Orion Terminal

Orion Terminal

trade.orionprotocol.io

Dappgrid

Dappgrid

dappgrid.com

Tinyman

Tinyman

tinyman.org

Khalti

Khalti

khalti.com

inai

inai

inai.io

Coin98

Coin98

coin98.com

IME Pay

IME Pay

imepay.com.np

Bluesky Social

Bluesky Social

bsky.app

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Coin Stats

Coin Stats

coinstats.app

Bloks.io

Bloks.io

bloks.io

eSewa

eSewa

esewa.com.np

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности