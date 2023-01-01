Mindgrasp мгновенно создает точные заметки и отвечает на вопросы из любого документа, PDF-файла, видео YouTube, конференции Zoom, записи вебинара, подкаста и многого другого!

Веб-сайт: mindgrasp.ai

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