Создайте культуру взаимосвязанного обучения. Предоставьте новым сотрудникам возможность освоить навыки, необходимые для достижения успеха, а существующим сотрудникам — взять на себя большую ответственность.

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