Mentalpage
mentalpage.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mentalpage в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: mentalpage.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mentalpage, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Worky
app.worky.mx
DIRECTV GO
directvgo.com
RTVE El Tiempo
rtve.es
My Family Cinema
member.myfamilycinema.com
Escuela Nómada Digital
escuelanomadadigital.com
Aulands
app.aulands.com
Rocketfy
app.rocketfy.co
Rankmi
app.rankmi.com
Bind ERP
app.bind.com.mx
IMPULSA
app.sistemaimpulsa.com
Ventiapp
app.ventiapp.com
Chipax
app.chipax.com