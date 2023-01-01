Mentalpage

Личный онлайн-дневник, виртуальный и приватный, в Интернете или частный онлайн-дневник. Место, где не нужно ничем делиться, например вести личный дневник. Это частное, виртуальное, секретное и свободное пространство, где вы можете организовать себя, где вы можете сохранять ссылки, которые важны только для вас, где вы можете общаться сами с собой.

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