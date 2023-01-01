WebCatalog
Medical News Today

Medical News Today

medicalnewstoday.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Medical News Today в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Медицинские новости и заголовки новостей о здоровье публикуются в течение дня, каждый день.

Веб-сайт: medicalnewstoday.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Medical News Today, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

CBS News

CBS News

cbsnews.com

Kaiser Health News

Kaiser Health News

khn.org

Yahoo News

Yahoo News

yahoo.com

Israel National News

Israel National News

israelnationalnews.com

Sky News

Sky News

news.sky.com

Llamando al Doctor

Llamando al Doctor

llamandoaldoctor.com

The Buffalo News

The Buffalo News

buffalonews.com

Focus Taiwan

Focus Taiwan

focustaiwan.tw

ABC News

ABC News

abcnews.go.com

WORLD Watch News

WORLD Watch News

worldwatch.news

Asianet News

Asianet News

asianetnews.com

Endpoints News

Endpoints News

endpts.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности