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MediaMart Portugal

MediaMart Portugal

mediamarkt.pt

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

MediaMarkt Portugal: Магазин электроники, компьютеров, смартфонов, телевизоров, бытовой техники, фотографий и других аксессуаров для работы и развлечений дома или на природе.

Веб-сайт: mediamarkt.pt

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MediaMart Portugal, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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