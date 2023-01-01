WebCatalog
McKesson

McKesson

mms.mckesson.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для McKesson в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

McKesson Medical-Surgical — медицинский дистрибьютор медицинских товаров, медицинского оборудования длительного пользования, хирургических материалов, материалов для медицинских лабораторий и многого другого.

Веб-сайт: mms.mckesson.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением McKesson, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

CCS Medical

CCS Medical

ccsmed.com

Dawaai

Dawaai

dawaai.pk

Grainger

Grainger

grainger.com

Tractor Supply

Tractor Supply

tractorsupply.com

ULINE

ULINE

uline.com

Decathlon Australia

Decathlon Australia

decathlon.com.au

FreeMedTube

FreeMedTube

freemedtube.net

Medify

Medify

medify.co.uk

Rural King

Rural King

ruralking.com

Health Amaze Business

Health Amaze Business

healthamaze.app

Health Amaze Patient

Health Amaze Patient

healthamaze.app

Peloton

Peloton

onepeloton.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности