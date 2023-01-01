Аналитика местоположения для любой CRM или электронной таблицы. Более 80 геоинструментов для вашей CRM или электронной таблицы: настраиваемая карта с цветными маркерами и тепловыми картами, оптимизированный многодневный маршрут с планировщиком регулярных посещений, управление территорией и поиск потенциальных клиентов, автоматизация без кода с мощным поиском записей по расстоянию. Или встройте карту с актуальными данными на свой веб-сайт или в панель управления.

Веб-сайт: app.mapsly.com

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