Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для ManaTime в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

ManaTime — это онлайн-программное обеспечение, которое позволяет вам управлять отпусками и отсутствиями в компании.

Веб-сайт: manatime.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ManaTime, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.