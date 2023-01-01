Mable — это двустороннее онлайн-сообщество, которое позволяет пожилым австралийцам и людям с ограниченными возможностями напрямую связываться с поставщиками услуг по уходу и поддержке малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в своем районе.

Веб-сайт: mable.com.au

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