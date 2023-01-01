WebCatalog
LYFLE

LYFLE

lyfle.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для LYFLE в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

LYFLE — Детский сад в твоем кармане — Современное приложение для детских садов, которое поможет улучшить общение с родителями и упростить администрирование. Попробуйте бесплатно!

Веб-сайт: lyfle.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LYFLE, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

ČT Edu

ČT Edu

edu.ceskatelevize.cz

S&P Capital IQ Pro

S&P Capital IQ Pro

spglobal.com

Anabix CRM

Anabix CRM

anabix.cz

JS Paint

JS Paint

jspaint.app

Upstox Pro

Upstox Pro

upstox.com

Decathlon România

Decathlon România

decathlon.ro

Standuply

Standuply

standuply.com

Facturis Online

Facturis Online

facturis-online.ro

eMAG.ro

eMAG.ro

emag.ro

Kaufland România

Kaufland România

kaufland.ro

Jell

Jell

jell.com

Salesbox

Salesbox


    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности