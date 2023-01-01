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LWN.net

LWN.net

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Веб-сайт: lwn.net

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LWN.net — это поддерживаемый читателями новостной сайт, предназначенный для лучшего освещения событий в сообществах разработчиков Linux и свободного программного обеспечения.

Веб-сайт: lwn.net

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