WebCatalog
LitRes

LitRes

litres.ru

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ЛитРес – самая большая библиотека электронных книг – скачивай, читай и слушай свыше 733 тысяч лицензионных электронных книг и аудиокниг для любых устройств. На LitRes вы найдете рейтинги лучших книг, отзывы, рецензии, рекомендации, популярные авторы и многое другое – заходи!

Веб-сайт: litres.ru

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