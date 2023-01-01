Liqvid — развлекательная и рекламная платформа для клиентов, предназначенная для управления контентом на экранах цифровых вывесок. Тысячи компаний выбирают Liqvid для использования с бизнес-телевизорами.

Веб-сайт: liqvid.io

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