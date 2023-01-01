Lidl Srbija

МЫ LIDL – розничная сеть номер 1 в Европе с динамичной тенденцией роста. В 32 странах Европы и США сеть Lidl включает 11 550 современных дискаунтеров и насчитывает 341 000 сотрудников. Лидл Сербия Фонд Лидл и Ко. KG — немецкая международная сеть дисконтных магазинов, которая управляет более чем 11 000 магазинов в Европе и США.

Веб-сайт: lidl.rs

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