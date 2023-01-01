Lexia® PowerUp Literacy® ускоряет повышение грамотности учащихся 6–12 классов, которые рискуют не соответствовать стандартам готовности к поступлению в колледж и карьере. Доказано, что PowerUp в пять раз эффективнее обычного чтения в средней школе. PowerUp позволяет учащимся добиться многолетнего роста за один учебный год.

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