WebCatalog
Lex

Lex

lex.page

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Lex в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Разблокируйте свои лучшие произведения. Интеллектуальный, совместный и мощный: Lex — это современный текстовый процессор, который обеспечивает радикально новый способ письма. Никогда больше не печатайте в одиночку.

Веб-сайт: lex.page

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lex, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Squibler

Squibler

squibler.io

Elementary Audio

Elementary Audio

elementary.audio

Outwrite

Outwrite

outwrite.com

Perimeter 81

Perimeter 81

perimeter81.com

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

HICKIES

HICKIES

hickies.com

Adwrite

Adwrite

aigcdeep.com

Journalistic

Journalistic

journalisticapp.com

HackMD

HackMD

hackmd.io

WriteMe

WriteMe

writeme.ai

Typeshare

Typeshare

typeshare.co

Secoda

Secoda

secoda.co

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности