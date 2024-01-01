Lemonade Insurance is a pioneering insurance company that has revolutionized the traditional insurance industry with its innovative approach. Unlike traditional insurers, Lemonade operates on a digital platform, leveraging artificial intelligence and behavioral economics to provide seamless and hassle-free insurance experiences to its customers.

Веб-сайт: lemonade.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lemonade Insurance, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.