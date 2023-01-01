Предназначен для приема юридического документа в качестве входных данных и вывода версии документа, написанной простым языком. Мы используем комбинацию искусственного интеллекта

Веб-сайт: legalesedecoder.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Legalese Decoder, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.