Интернет — это беспорядок огороженных садов и контента, пытающегося вас заинтересовать. Lector возвращает вам контроль над тем, что, когда и как вы это потребляете.

Веб-сайт: bealector.com

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