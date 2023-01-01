Leaf Shave

Производитель безопасной бритвы с вращающейся головкой The Leaf. Самый простой способ заменить пластиковые бритвы на цельнометаллическую бритву, полностью пригодную для вторичной переработки.

Веб-сайт: leafshave.com

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