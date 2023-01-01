Извлекайте максимальную пользу из каждого разговора с клиентом Laxis AI Meeting Assistant расширяет возможности отделов по доходам, автоматически собирая и извлекая ключевую информацию о каждом взаимодействии с клиентом с минимальными усилиями.

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