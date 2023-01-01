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LaCuerda

LaCuerda

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Веб-сайт: lacuerda.net

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LaCuerda.net: тексты песен, табы и аккорды для акустической гитары, электрогитары, фортепиано, гавайской гитары и баса.

Веб-сайт: lacuerda.net

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