Berrly — это программное обеспечение для управления участниками и базами данных в соответствии с RGPD, отправки сообщений и продажи билетов для спортивных клубов.

Веб-сайт: berrly.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Berrly, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.