Откройте для себя CRM, которая улучшает и упрощает отношения с пациентом. Программное обеспечение для онлайн-медицинского управления, предназначенное для медицинских центров, поликлиник и больниц.

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