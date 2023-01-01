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Kickstarter

Kickstarter

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: kickstarter.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Kickstarter существует для того, чтобы помогать воплощать в жизнь творческие проекты. Дом кино, музыки, искусства, театра, игр, комиксов, дизайна, фотографии и многого другого.

Веб-сайт: kickstarter.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kickstarter, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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