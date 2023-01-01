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Kavkom

Kavkom

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Веб-сайт: kavkom.com

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Кавком, специализирующийся на корпоративной IP-телефонии (100% облако) для звонков в любую точку мира. В его основе лежит 1 убеждение: нашим клиентам не приходится выбирать между Простотой и Надежностью; это две неоспоримые кардинальные добродетели.

Веб-сайт: kavkom.com

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