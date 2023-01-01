Калши — это биржа, на которой люди торгуют по исходу событий. Наше видение состоит в том, чтобы позволить людям торговать своими взглядами и хеджировать повседневные риски. Калши будет поддерживать торговлю контрактами на мероприятия на бирже, регулируемой CFTC.

Веб-сайт: kalshi.com

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