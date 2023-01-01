WebCatalog
JotterPad

JotterPad

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: jotterpad.app

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

ДжоттерПад. Пишите лучше. От тростника и папируса до ручки и клавиатуры, а теперь и до наших смартфонов, наш способ письма изменился. С помощью JotterPad вы можете сделать процесс письма рациональным, плавным, гибким и максимально персонализированным для писателей всех мастей — независимо от того, являетесь ли вы начинающим писателем, сценаристом, журналистом или блоггером.

Веб-сайт: jotterpad.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением JotterPad, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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