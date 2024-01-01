Альтернативы - Jedox

Demoleap

demoleap.com

Почувствуйте силу управляемых продаж в реальном времени и приведите свою команду к успеху. 🚀 Схемы продаж в реальном времени Demoleap укрепляют выигрышное поведение и устраняют влияние когнитивного выгорания на эффективность работы вашего продавца. Наше пятизвездочное решение сочетает в себе информ...