От старинных суперкаров до современных реактивных истребителей — Ялопник одержим культом автомобилей и всего, что движет вами — танков, мотоциклов и самолетов.

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