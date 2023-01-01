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Specialized

Specialized

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Веб-сайт: specialized.com

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От опытных профессионалов и любителей выходного дня до детей и пассажиров — если вы ездите, мы для вас. Мы верим, что велосипеды способны изменить жизнь. Эта простая истина заставляет нас быть и делать лучше.

Веб-сайт: specialized.com

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