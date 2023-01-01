Анонимные технические интервью с инженерами Google, Facebook и других ведущих компаний. Станьте лучше в решении проблем алгоритмического и системного проектирования и получите подробную информацию о том, над чем именно вам нужно работать. Все на 100% анонимно, и если вы не можете заплатить за практику, не волнуйтесь — мы можем подождать, пока вы найдете работу.

Веб-сайт: interviewing.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением interviewing.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.