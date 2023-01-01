Internshala — это платформа для стажировок и обучения №1 в Индии, предлагающая более 40 000 оплачиваемых стажировок в инженерном деле, MBA, средствах массовой информации, юриспруденции, искусстве и других направлениях.

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