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Inperium

Inperium

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Веб-сайт: inperium.com

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Inperium Sell — это идеально сбалансированная CRM для продаж. Вы получаете функции, необходимые для масштабирования вашего бизнеса, без лишних сложностей и за небольшую часть стоимости традиционных CRM. Inperium Sell позволяет вашим отделам продаж сосредоточиться на заключении сделок, а не бороться с запутанными меню и интерфейсами. Организуйте свой процесс продаж, обеспечьте полную прозрачность конвейера, унифицируйте каналы связи с клиентами и автоматизируйте расценки, выставление счетов и выставление счетов с помощью решения, которое легко интегрируется в существующую ИТ-экосистему, обеспечивая быструю окупаемость и устойчивую окупаемость инвестиций.

Веб-сайт: inperium.com

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