WebCatalog
Indify

Indify

indify.co

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Indify в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Повысьте уровень своих документов Notion с помощью виджетов. Полностью настраиваемый и простой в настройке.

Веб-сайт: indify.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Indify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Notocat

Notocat

notocat.com

Instabot

Instabot

app.instabot.io

CourtFact

CourtFact

app.courtfact.com

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

iProsper

iProsper

app.iprosper.ca

You'reOnTime

You'reOnTime

app.youreontime.com

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

InVideo

InVideo

invideo.io

Wepik

Wepik

wepik.com

Branchminds

Branchminds

branchminds.com

FlowCV

FlowCV

app.flowcv.com

StyleAI

StyleAI

usestyle.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности