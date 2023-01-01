AI Research Assistant для поиска веб-ссылок, связанных с вашим контентом Notion. Виджет, встроенный прямо в ваш Notion, который будет считывать содержимое вашего Notion, чтобы помочь вам исследовать и находить соответствующие веб-ссылки по интересующим вас темам.

Веб-сайт: branchminds.com

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