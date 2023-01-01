Краудфандинг инноваций в области технологий и дизайна до того, как они станут массовыми, и поддержка предпринимателей, которые работают над тем, чтобы воплотить свои мечты в жизнь.

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