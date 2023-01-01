С помощью Indent ваша команда может быстро получить необходимый доступ к облачным приложениям и инфраструктуре, когда она им понадобится. Удобный для пользователя контроль доступа. Indent предоставляет членам команды доступ по требованию к облачным приложениям и инфраструктуре за считанные секунды, а не дни.

Веб-сайт: indent.com

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