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Idealist

Idealist

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Веб-сайт: idealist.org

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Идеалист: работа в некоммерческих организациях, волонтерство и многое другое Idealist объединяет миллионы идеалистов – людей, которые хотят творить добро – с возможностями для действий и сотрудничества по всему миру.

Веб-сайт: idealist.org

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