Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Идеалист: работа в некоммерческих организациях, волонтерство и многое другое Idealist объединяет миллионы идеалистов – людей, которые хотят творить добро – с возможностями для действий и сотрудничества по всему миру.

Веб-сайт: idealist.org

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