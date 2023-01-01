DonorsChoose объединяет учителей из сообществ с высокими потребностями с донорами, которые хотят помочь.

Веб-сайт: donorschoose.org

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