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スポーツ報知

スポーツ報知

hochi.news

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Это новостной сайт «Спорт Хочи» от Хочи Симбун. Он полон основной информации, такой как «Джайентс», профессиональный бейсбол, MLB, футбол, спорт, скачки, развлечения, социальная информация, гольф, отдых и т. д., предоставляемой Hochi Shimbun. Хочи Симбун (Спортивные Хочи) Sports Hochi, ранее известная как Hochi Shimbun, — ежедневная спортивная газета на японском языке.

Веб-сайт: hochi.news

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